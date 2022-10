Come vedere l’ultima eclissi solare del 2022

MeteoWeb

Martedì 25 ottobre si verificherà un’eclissi solare parziale che sarà visibile da parti dell’Europa (Italia compresa), dell’Asia occidentale e dell’Africa nord-orientale. L’evento inizierà alle 10:58 ora italiana del 25 ottobre, quando la Luna passerà davanti al Sole. e terminerà intorno alle 15:01.

Come vedere l’eclissi solare

Il Virtual Telescope Project consentirà agli appassionati di astronomia di guardare l’eclissi solare parziale il 25 ottobre in streaming. L’eclissi verrà osservata da Roma.

Anche il team del sito Time and Date trasmetterà in streaming l’eclissi parziale, con immagini da diverse località del mondo.

Per l’occasione, EduINAF, il magazine di didattica e divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) organizzerà una diretta speciale della serie “Il cielo in salotto” con osservazioni dal vivo dell’eclissi al telescopio da diverse sedi INAF in tutta Italia. La diretta sarà trasmessa sui canali Youtube e Facebook di EduINAF a partire dalle 11:15.

Per ulteriori info e consigli di osservazione:

Cosa sono le eclissi solari

Le eclissi solari si verificano quando la Luna viene a trovarsi tra la Terra e il Sole proiettando un’ombra sul pianeta e bloccando completamente o parzialmente la luce solare. L’eclissi parziale del 25 ottobre è la seconda eclissi parziale del 2022, dopo quella del 30 aprile.

Né le eclissi solari parziali né le eclissi solari totali sono mai visibili da tutte le parti della Terra. Ciò perché la Luna è molto più piccola della Terra e la sua ombra è larga solo poche centinaia di km, il che significa che può interessare solo su una parte della superficie del pianeta in un dato momento.

L’eclissi solare del 25 ottobre

Il massimo di copertura del 25 ottobre sarà dell’82% in una posizione chiamata “punto dell’eclissi centrale”: è il luogo sulla Terra in cui una linea immaginaria che collega il centro del Sole e il centro della Luna incontra la superficie del nostro pianeta.

Durante l’eclissi del 25 ottobre, il punto dell’eclissi centrale sarà al Polo Nord. Spostandosi, le regioni più lontane da tale punto vedranno un’eclissi sempre più ridotta. In Russia, sarà eclissato l’80% del Sole, in Cina il 70%, in Norvegia il 63% e in Finlandia il 62%.

Questa eclissi non sarà un’eclissi solare totale in nessuna parte del mondo perché durante l’evento la Luna e il Sole non saranno perfettamente allineati, quindi non ci sarà nessun posto sulla Terra in cui la Luna coprirà completamente il Sole.

Quando sarà la prossima eclissi

Chi perderà questa opportunità di vedere l’eclissi solare parziale, di persona o online, dovrà attendere il prossimo anni per il prossimo evento: il 20 aprile 2023 si verificherà un’eclissi solare totale.