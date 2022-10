Al via il congresso del Partito Comunista Cinese, gli auguri arrivano anche dallo Spazio | VIDEO

MeteoWeb

Arrivano persino dallo Spazio gli auguri per il congresso in corso del Partito Comunista Cinese: l’equipaggio Shenzhou 14 attualmente a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong ha inviato ieri i migliori auguri per la convocazione.

L’incontro che si è aperto domenica, dovrebbe riconfermare Xi Jinping come leader, riaffermare l’impegno a portare avanti le sue politiche per i prossimi cinque anni e, probabilmente, elevare ulteriormente il suo status di leader fra i più potenti nella storia moderna della Cina.

Shenzhou 14 è la terza missione con equipaggio sulla stazione Tiangong. I membri dovrebbero rimanere in orbita fino a dicembre, quando accoglieranno gli astronauti della missione Shenzhou 15 in arrivo ed effettueranno il primo passaggio di consegne in assoluto del Paese.