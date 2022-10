Stipulata convenzione tra Arpa Calabria e Società Italiana di Geologia Ambientale

MeteoWeb

Arpa Calabria e Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) hanno stipulato una convenzione. “Abbiamo stipulato una convenzione che va molto sul concreto. Le parole chiave sono tre: collaborazione, sinergia e divulgazione. La nostra collaborazione si intende su un campo molto ampio come quello ambientale. Apracal e SIGEA curano il campo ambientale da vari aspetti che sono sinergici. Il lavoro comune che noi facciamo tra SIGEA e Arpacal tende ad avere una visone globale dello stato dell’ambiente che comprende tutte le matrici e soprattutto quella legata all’idrogeologia. L’esperienza della Società Italiana di Geologia Ambientale è per noi fondamentale e l’enorme professionalità ci aiuterà nel dare un impulso molto forte alle nostre attività. L’ultima parola è divulgazione dei dati ma anche della ricerca sul campo che noi facciamo. Questo aspetto sarà fondamentale non solo per lo scambio di carattere tecnico – scientifico che avremo per una visione globale dello stato dell’ambiente ma anche per la formazione delle nuove generazioni. La divulgazione delle informazioni, il portarle a livello delle nuove generazioni ci consentirà di formare l’uomo del futuro, l’uomo e le donne del futuro che avranno una coscienza diversa e speriamo molto più approfondita e magari una sensibilità molto più alta”. Lo ha annunciato Michelangelo Iannone, Direttore Scientifico di Arpacal a margine della Celebrazione del Trentennale della nascita della Società Italiana di Geologia Ambientale, conclusasi a Roma presso la prestigiosa sede della Società Geografica Italiana.

E Arpa Calabria ha partecipato alla Convention Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale che ha riscontrato particolare successo con la presenza di Enea, Ispra, CNR, numerose Università Italiane, Consiglio Nazionale dei Geologi. Società Geografica Italiana. Un grande evento per il trentennale della SIGEA con il patrocinio morale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dell’Ambiente. La sede giusta, dunque per presentare la convenzione tra SIGEA e Arpa Calabria.

“Un modello innovativo esportabile anche in altri territori italiani. Arpa Calabria e Società Italiana di Geologia Ambientale, andranno a collaborare sulle varie tematiche ambientali anche nell’attività di informazione e conoscenza. Grazie alla sensibilità del management dell’Arpacal, guidato dal Commissario straordinario, e alla sempre più concreta e stringente collaborazione con la sezione regionale di Sigea, la Calabria può vantare il primo accordo tra SIGEA e Arpa che andrà a creare un’interazione di competenze in diversi settori riguardanti l’ambiente. La Sigea per 30 anni – ha dichiarato Gaetano Osso, Presidente della SIGEA sezione Calabria – si è dimostrata una associazione seria, che ha argomentato scelte e confronti scientifici nell’interesse della collettività. La Calabria, negli ultimi anni, ha calamitato l’interesse non solo degli addetti ai lavori, triplicando gli iscritti, ma anche dei cittadini comuni, delle scuole e di Enti che si occupano della gestione di aree naturalistiche e museali. Sono però anche cosciente che il lavoro fin qui svolto non deve essere considerato come un punto di arrivo ma come stimolo e impegno per proseguire e ampliare la coscienza ambientale, unico futuro per l’uomo e il Pianeta”.