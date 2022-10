Cop27, Greta Thunberg: “non parteciperò, è greenwashing”

MeteoWeb

Greta Thunberg ha comunicato che non parteciperà alla conferenza Onu sul clima che si aprirà domenica a Sharm el-Sheikh. La giovane attivista ha etichettato questi summit internazionali come una forma di ‘greenwashing‘ per ripulire le coscienze senza azioni concrete. “Non andrò alla Cop27 per molte ragioni, ma lo spazio per la società civile quest’anno è estremamente limitato“, ha sottolineato l’adolescente svedese, nota in tutto il mondo per la sua lotta contro il cambiamento climatico.

“Le Cop sono usate principalmente come un’opportunità per i leader e le persone al potere di attirare l’attenzione, usando molti diversi tipi di greenwashing“, ha aggiunto, secondo quanto riporta il Guardian, sostenendo che “non intendono davvero cambiare l’intero sistema“, ma incoraggiare invece un progresso graduale. “Quindi, così come sono, le Cop non stanno realmente lavorando, a meno che ovviamente non le usiamo come un’opportunità per mobilitarci“.