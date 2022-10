Il cosmonauta russo che comandava la Stazione Spaziale ha investito un pedone

MeteoWeb

Un comandante della Stazione Spaziale Internazionale che è tornato sulla Terra 3 settimane fa è stato coinvolto in un incidente stradale.

Il comandante della Expedition 67 Oleg Artemyev ha colpito un pedone “in condizioni di visibilità limitata” martedì 18 ottobre, secondo quanto ha riportato Roscosmos. L’incidente è avvenuto fuori da una zona di passaggio pedonale “su una strada poco illuminata“, ha aggiunto l’agenzia spaziale russa, precisando che Artemyev era sobrio, ha chiamato i medici e ha prestato i primi soccorsi.

Il pedone è ricoverato in ospedale nella regione di Shchyolkovo “con fratture“, ha aggiunto Roscosmos, non rilasciando ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Artemyev è rientrato sulla Terra il 29 settembre a bordo di una capsula Soyuz, atterrando in Kazakistan con altri due cosmonauti dopo un soggiorno di 6 mesi sulla ISS.

Gli astronauti in genere si astengono per alcune settimane dalla guida. Raffi Kuyumjian, chirurgo di volo dell’astronauta canadese Chris Hadfield durante la missione 2012-13, ha affermato che un astronauta che ha soggiornato per 6 mesi sulla ISS può riprendere a guidare in circa 3 settimane, a seconda del nulla osta medico. Artemyev è rientrato 19 giorni fa.

Artemyev ha partecipato a numerose passeggiate spaziali durante la Expedition 66/67, inclusa un’attività extraveicolare del 17 agosto interrotta a causa di problemi con la tuta. Ha assunto il comando della ISS il 4 maggio e ha mantenuto la posizione fino al 28 settembre, quando è avvenuto il passaggio di consegne con Samantha Cristoforetti.

Artemyev ha trascorso più di 560 giorni nello Spazio in 3 missioni di lunga durata: la Expedition 39/40 nel 2014, Expedition 55/56 nel 2018 e l’ultima nel 2022.