Covid, Moratti: “domani cabina di regia in Lombardia su mascherine in ospedali e Rsa”

MeteoWeb

“Ho convocato per domani la riunione della cabina di regia formata da esperti epidemiologi, laboratoristi ed immunologi che valuteranno l’utilizzo delle mascherine in ospedali, Rsa e unità di offerta sociosanitaria della Lombardia, dove l’obbligo è in scadenza dal primo novembre”. Lo ha annunciato su Twitter il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti.

“Ne faranno parte Andrea Gori, primario di Malattie infettive del @policlinicoMI, Giuliano Rizzardini, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco, il professor Paolo Bonfanti (San Gerardo di Monza), Paolo Grossi (Ospedale di Varese), Fausto Baldanti (Policlinico San Matteo di Pavia), l’immunologo Sergio Abrignani e Antonio Colaianni @AtsBrianza. Per aggiornare le indicazioni regionali, anche in relazione alle disposizioni nazionali e al mutato contesto epidemiologico”, ha aggiunto.