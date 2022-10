Covid, le famiglie delle vittime: “bene Meloni su commissione d’inchiesta, la chiediamo da tempo”

MeteoWeb

“Abbiamo ascoltato con interesse il discorso della neo premier Meloni, in particolare sulla necessità di imparare dagli sbagli e dagli errori per imparare ed essere pronti alle prossime pandemie, che ci saranno. Confidiamo ora che queste parole trovino concretezza in una vera commissione di inchiesta, da noi richiesta da molto tempo, che indaghi a 360°“. Così l’associazione ‘Sereni e sempre uniti’, che raggruppa i familiari delle vittime della pandemia, commenta in una nota il passaggio del discorso di fiducia alla Camera di Giorgia Meloni.

“Auspichiamo – aggiungono – che in questa commissione possa entrare a far parte anche la rappresentante legale del team, Consuelo Locati, che rappresenta noi e tutti i familiari delle vittime in causa al tribunale di Roma, e che ha dedicato, e continua a farlo, gli ultimi due anni e mezzo a fornire documenti e prove sulla sussistenza di gravi responsabilità istituzionali nella gestione pandemica, che purtroppo hanno origine almeno dall’anno 2013“.