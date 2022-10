Covid, la FDA autorizza i booster bivalenti per i bambini da 5 anni in su

MeteoWeb

Via libera negli USA all’utilizzo dei vaccini anti-Covid bivalenti per Omicron 4 e 5 come singola dose booster nei gruppi d’età più giovani, dai 5 anni in su. La FDA ha comunicato oggi di aver modificato le autorizzazioni all’uso di emergenza (Eua) dei due vaccini, i bivalenti di Moderna e Pfizer-BioNTech.

Il vaccino di Moderna è autorizzato alla somministrazione almeno 2 mesi dopo il completamento della vaccinazione primaria o di richiamo nei bambini dai 6 anni di età. Il vaccino Pfizer-BioNTech è autorizzato allo stesso modo nei bambini da 5 anni di età.

“Dal momento che i bambini sono tornati a scuola in presenza e le persone stanno riprendendo comportamenti e attività pre-pandemia, esiste il potenziale per un aumento del rischio di esposizione al virus che causa Covid”, avverte Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della FDA. “La vaccinazione rimane la misura più efficace per prevenire conseguenze gravi come ricovero e morte. Sebbene Covid tenda ad essere meno grave nei bambini rispetto agli adulti, nelle varie ondate che si sono verificate più bambini si sono ammalati e sono finiti in ospedale. E anche loro possono sperimentare effetti a lungo termine, seppure dopo una malattia inizialmente lieve. Incoraggiamo i genitori a prendere in considerazione la vaccinazione”.