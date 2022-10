Covid, fonti del Ministero della Salute smentiscono: “nessuna circolare in arrivo”

MeteoWeb

“Nessuna circolare in pubblicazione“ in merito a eventuali misure contro la pandemia di Covid in vista della stagione invernale. Lo rendono noto fonti del Ministero della Salute. “Prosegue il monitoraggio del quadro epidemiologico e si continua a raccomandare la quarta dose per fragili e over 60”, aggiungono.

Evidentemente in questo momento di transizione politica, c’è confusione tra un Ministro uscente ultra restrittivo e invece un governo in arrivo che ha già annunciato una rivoluzione nella gestione della pandemia, non più improntata agli obblighi e alle restrizioni.