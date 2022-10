Covid, Marche: verso il rientro 150 di operatori sanitari non vaccinati

MeteoWeb

Sono 150, secondo i dati delle aziende sanitarie delle Marche, gli operatori della sanità pubblica non vaccinati che potrebbero rientrare in servizio anche prima della scadenza della sospensione, prevista per il prossimo 31 dicembre. Sono 82 in provincia i dipendenti dell’Asur Marche, alla quale fanno capo 5 Aree Vaste: 4 medici, 28 infermieri, 4 ostetriche e 46 altre figure, tra le quali gli Oss; sono 28 quelli in servizio presso l’azienda ospedaliero-universitaria di Ancona: 2 dirigenti medici, 13 infermieri, 6 Oss, 3 ausiliari socio assistenziali e 4 operatori tecnici.

In 33 (il dato è aggiornato al 31 dicembre 2021) lavoravano presso l’ospedale di Pesaro: 17 infermieri, 9 operatori socio-sanitari, 3 ausiliari, 4 tecnici di laboratorio; sono 10 i dipendenti dell’Inrca, il polo ospedaliero di ricovero e cura degli anziani: 1 medico, 6 infermieri, 2 fisioterapisti e 1 Oss.