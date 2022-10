Covid, Romeo (Lega): “niente multe ai non vaccinati, ci sono altre emergenze”

MeteoWeb

“Bisogna ora evitare le multe a tappeto a chi non si è vaccinato”. E’ quanto dichiarato dal presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo. Il senatore è intervenuto in Aula, a palazzo Madama, per la fiducia al governo di Giorgia Meloni: “Vogliamo un segnale forte di discontinuità con il ministro Speranza, non c’è solo il covid ma anche tante altre emergenze negli ospedali a partire da quella oncologica”, ha precisato Romeo.

“Chiediamo al nuovo ministro della Sanità di procedere con una sorta di pacificazione. Le multe che arrivano a chi non si era vaccinato possiamo cancellarle una volta per tutte?“. Ha detto ancora Romeo. Nel suo intervento anche autonomia e fisco: “guardiamo con favore al passaggio che ha fatto sulla flessibilità, sulle pensioni, la flat tax, la tregua fiscale, la riduzione del cuneo. Siamo consci che sono obiettivi che si intraprenderanno anche guardando al bilancio, ma sono temi fortemente voluti dalla Lega, lei li ha richiamati e siamo molto soddisfatti che li abbia marcati come ha fatto“. “Ha fatto davvero un bel discorso – ha detto – auguri a lei e a tutta la sua squadra di governo di centro destra, lo sottolineo e non di destra“.