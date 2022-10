Covid, il Sindaco di Codogno: “bene Meloni, restrizioni non si ripetano mai più”

MeteoWeb

Le parole di Giorgia Meloni sul Covid sono “positive” e “d’auspicio“. A dirlo all’AdnKronos è il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, commentando un passaggio del discorso del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del voto di fiducia alla Camera. “Quello che è successo con la pandemia a memoria d’uomo non era mai accaduto – sottolinea il sindaco della cittadina del Lodigiano simbolo della prima ondata di Covid -. Il tono di Meloni è stato propositivo e mi auguro per il Paese che possa essere così, che si possa guardare a un futuro positivo e che possiamo rialzarci da questi anni veramente duri“.

Anni difficili, che secondo Passerini non sono ancora finiti. “Conosciamo l’instabilità internazionale legata al conflitto in Ucraina, la crisi energetica – osserva – e speriamo che si possa guardare a un futuro nel quale le problematiche saranno diverse da quelle della pandemia”. Quella del Covid, rileva, “è stata una situazione talmente unica e particolare che mi auguro mai più si ripetano condizioni di quel genere e spero non si debba più discutere di misure restrittive. Abbiamo imparato tutti molto dalla pandemia, in tutti i settori: medico, istituzionale, civile e si è pagato un prezzo alto a livello internazionale“. La pandemia ”è stata un incubo – conclude Passerini – un evento talmente eccezionale e unico che, toccando ferro, spero non si ripeta“.