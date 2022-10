Covid: domani Biden si vaccina per la quinta volta

MeteoWeb

Domani, il Presidente statunitense Joe Biden riceverà un nuovo booster del vaccino anti-Covid: per lui sarà la quinta dose. Lo ha reso noto la Casa Bianca, specificando che “il Presidente riceverà il suo vaccino contro il Covid aggiornato e pronuncerà un discorso sulla lotta al virus”, teso ad incoraggiare gli americani a fare questo nuovo vaccino contro le varianti di Omicron.

Biden ha fatto il suo ultimo booster a fine marzo. Poi a fine luglio è risultato positivo al Covid ed è stato sottoposto alle cure con l’antivirale Paxliod. Tre giorni dopo l’annuncio della guarigione, Biden è risultato positivo di nuovo, in quello che i medici della Casa Bianca descrissero come un caso di “ricaduta” che può succedere quando si assumono gli antivirali. In tutte e due le occasioni, Biden – secondo i bollettini dei suoi medici – ha avuto lievi sintomi ed ha potuto continuare a lavorare in isolamento.

“Quando il mio predecessore ha avuto il Covid è stato trasferito in elicottero al Walter Reed Medical Center, era malato gravemente, fortunatamente si è rimesso. Io ho preso il Covid e ho lavorato dal piano di sopra della Casa Bianca: la differenza sta ovviamente nei vaccini”, disse lo stesso Biden, riferendosi a quando Donald Trump prese il virus nell’ottobre del 2020 prima della campagna vaccinale.

Secondo i dati del CDC, il 68% degli americani è pienamente vaccinato, cioè ha fatto le prime due dosi, ma solo il 48% ha fatto il secondo booster. Al 12 ottobre, solo il 7% dei cittadini statunitensi aveva assunto una quarta dose con il vaccino bivalente aggiornato.