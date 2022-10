Crisi energetica: in Germania gli assicuratori mettono in guardia dagli “esperimenti” di riscaldamento improvvisati

MeteoWeb

Oggi gli assicuratori tedeschi hanno avvertito i consumatori di non impegnarsi in “esperimenti” rischiosi mentre provano alternative improvvisate per riscaldare le loro case nel mezzo della crisi energetica che sta colpendo la Germania e l’Europa.

Le autorità tedesche hanno chiesto ai residenti di limitare il loro consumo di energia dopo che la Russia ha tagliato le forniture di gas alla Germania sulla scia della guerra in Ucraina e i prezzi dell’energia sono aumentati.

La lobby assicurativa GDV ha affermato che è comprensibile che i proprietari di case e gli abitanti di appartamenti stiano cercando alternative per risparmiare denaro, ma ha affermato che alcuni metodi non sono adatti per riscaldare gli spazi abitativi per un lungo periodo di tempo.

GDV ha indicato le manie che fanno il giro dei social media come le stufette a lumini, che secondo la lobby potrebbero creare incendi. Ha anche messo in guardia contro l’uso improprio di dispositivi come stufe a gas, come quelle progettati per le terrazze esterne.

“Siamo preoccupati di vedere a quali mezzi avventurosi ricorrono alcuni inquilini e proprietari di case. Sconsigliamo vivamente esperimenti pericolosi“, ha affermato Joerg Asmussen, amministratore delegato di GDV.