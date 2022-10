MeteoWeb

Alcuni massi si sono staccati da Monte Colubrino e sono caduti nel residence Parco degli Ulivi a Carini (Palermo): hanno danneggiato alcune abitazioni (disabitate) e i pali dell’illuminazione.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, agenti della polizia municipale e tecnici comunali.

I massi sono finiti prima sul tetto di una villetta per poi invadere la camera da letto di un’altra casa del residence. In corso i controlli per accertare i danni e verificare se vi siano altri massi pericolanti.