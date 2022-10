Torna il Dark Matter Day, il contest sulla “materia oscura”

MeteoWeb

Torna l’appuntamento annuale con il Dark Matter Day, la giornata internazionale della materia oscura, e per l’occasione giovedì 27 ottobre alle 19:00 l’INFN sarà in diretta sui propri canali Facebook e Youtube con un contest in cui quattro candidati di materia oscura dai nomi esotici, WIMP, assioni, fotoni oscuri e buchi neri primordiali si sfideranno e il pubblico voterà quale tra questi è il più affascinante.

La materia oscura è uno dei grandi misteri dell’Universo. C’è, osserviamo gli effetti della sua presenza, ma non sappiamo che cosa sia. Ci sono però diverse ipotesi teoriche, che attendono di essere verificate sperimentalmente, che descrivono dei possibili componenti della materia oscura e tra questi ci sono proprio WIMP, assioni, fotoni oscuri e buchi neri primordiali, che sarà possibile conoscere meglio nel corso dell’appuntamento INFN grazie agli identikit stilati da quattro fisici teorici.

A descrivere questi quattro candidati saranno Martina Gerbino, ricercatrice INFN e coordinatrice del gruppo di fisica teorica della sezione INFN di Ferrara, Federica Giacchino, ricercatrice INFN presso la sezione di Roma Tor Vergata, Paolo Pani, professore associato alla Sapienza Università di Roma e ricercatore INFN, e Natascia Vignaroli, ricercatrice dell’Università di Napoli Federico II e INFN. Il loro raccontato sarà introdotto e guidato da Marco Selvi, ricercatore INFN, responsabile nazionale per l’esperimento XENON e componente del progetto di divulgazione dell’INFN DARK.

Nel corso della diretta il pubblico potrà interagire con i ricercatori non solo votando il candidato di materia oscura che preferisce ma anche inviando le domande tra i commenti al video su Facebook e su YouTube.

Il Dark Matter Day è un’iniziativa ideata e organizzata per la prima volta nel 2017 dalla collaborazione Interactions, che riunisce i comunicatori scientifici dei principali laboratori di fisica delle particelle del mondo.

Per scoprire di più sulla giornata, oltre al sito web, si possono consultare gli account Facebook e Twitter (@DarkMatterDay) del Dark Matter Day e seguire l’hashtag #DarkMatterDay.

Per scoprire di più sulla materia oscura tutto l’anno, consultate il sito web progetto INFN DARK: https://dark.infn.it/