Ecco la possibile data di rientro di Samantha Cristoforetti dalla ISS

C’è una possibile data per il rientro sulla Terra di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da fine aprile per la sua missione Minerva. La NASA indica l’11 ottobre come la data prevista per i saluti del suo equipaggio, la Crew 4. Quindi il rientro di AstroSamantha potrebbe avvenire il 12 ottobre. La conferma definitiva è comunque legata alla conferma del 5 ottobre come data di partenza della missione Crew 5 per la ISS.

Nel corso della missione Minerva, Cristoforetti ha realizzato la sua prima passeggiata spaziale ed è diventata Comandante della ISS, prima donna europea a ricoprire tale ruolo. Se la data del 12 ottobre venisse confermata, il comando di Cristoforetti avrà avuto una durata di due settimane. Il record del comando più breve (11 giorni) resterebbe, dunque, all’americana Shannon Walker.