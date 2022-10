I dibbler tornano a casa: raro marsupiale rilasciato sull’isola di Dirk Hartog

MeteoWeb

Ventotto marsupiali della specie dibbler sono stati rilasciati sull’isola di Dirk Hartog, 730 km a nord di Perth. Il piccolissimo marsupiale, uno dei più rari d’Australia, un tempo prosperava sull’isola, finché gli animali selvatici non li hanno decimati.

I 16 maschi e le 12 femmine hanno percorso 800 km su strada, aereo ed elicottero, per tornare a casa. Sono il quarto gruppo di dibbler ad essere rilasciato sull’isola dal 2019. Altri 16 si uniranno a loro il mese prossimo, portando la popolazione di dibbler dell’isola a 137.

Il rilascio del marsupiale di Dirk Hartog fa parte del progetto Return to 1616, che ha sradicato con successo le popolazioni di gatti selvatici, pecore e capre sull’isola. Ora libera da predatori, l’isola è un successo per il programma di conservazione, che ha reintrodotto altre specie come la lepre rossiccia, la lepre fasciata o i topi di Shark Bay.

Originario dell’angolo sud-occidentale dell’Australia, si temeva che il dibbler fosse estinto per diversi decenni fino a quando un piccolo gruppo fu riscoperto vicino ad Albany, nel 1967. Poco più grande di un topo domestico, il marsupiale carnivoro ha un muso lungo e appuntito. Un’altro suo segno distintivo è un anello bianco intorno i loro occhi.

I ricercatori dello zoo di Perth allevano con successo dibblers dal 1997, rilasciandoli su Escape Island, Whiteman Park e Stirling Range National Park , Waychinicup National Park, Gunton Island e altri luoghi.