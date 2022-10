Il diesel della Russia arriva in Brasile. Bolsonaro: “così abbassiamo i prezzi e freniamo l’inflazione”

MeteoWeb

In campagna per la rielezione al ballottagio del 30 ottobre contro il leader di sinistra Inacio Luiz Lula da Silva (Pt) , il presidente di destra brasiliano, Jair Bolsonaro (Pl), oggi ha parlato dell’arrivo del diesel importato dalla Russia, che consentirà una possibile nuova riduzione del prezzo del carburante. “Sono già arrivate due navi russe con diesel importato, non ne conosco il prezzo. Gli importatori sono privati. Non è Petrobras. Non comprerebbero il diesel russo se il prezzo” fosse più caro che sul mercato globale, ha detto il presidente.

Una settimana fa, due navi sono arrivate con circa 65 milioni di litri di diesel russo al porto di Santos, sulla costa di San Paolo, come già riferito da Bolsonaro giorni fa. “Prepariamo la strada perché questo diesel arrivi più spesso“, ha detto, riferendosi agli accordi presi con Mosca per l’acquisto di carburanti e fertilizzanti. Bolsonaro e il presidente russo, Vladimir Putin, si sono avvicinati nel febbraio di quest’anno quando si sono incontrati al Cremlino una settimana prima dell’invasione dell’Ucraina. “Presto dovremmo sentire il calo” del costo “del diesel. La tendenza è che l’inflazione rimanga al di sotto“, ha commentato. A fine giugno, il presidente ha nominato una nuova direzione di Petrobras con l’indicazione di modificare la politica dei prezzi fino ad allora applicata e attuare il calo dei costi degli idrocarburi. I ribassi successivi di diesel, benzina e gas da cucina sono stati fondamentali per far scendere l’inflazione dello 0,68% a luglio e dello 0,36% ad agosto.