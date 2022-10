Dimensioni esterne e struttura dei cicloni tropicali nordatlantici invariate alla fine del XXI secolo: lo studio

MeteoWeb

“C’è una mancanza di consenso sul fatto che le dimensioni esterne e la struttura (cioè il cambiamento dei venti esterni con un raggio crescente dal ciclone tropicale) dei cicloni tropicali del Nord Atlantico cambieranno entro la fine del XXI secolo”, scrivono gli autori di un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Climate.

Nel loro studio, gli autori cercano di “esaminare se la struttura e le dimensioni del campo di vento esterno dei cicloni tropicali del Nord Atlantico cambieranno entro la fine del XXI secolo utilizzando simulazioni multiple”. In particolare, gli scienziati hanno esaminato i dati del modello GFDL High-Resolution Forecast-Oriented Low Ocean Resolution (HiFLOR) e due versioni del GFDL hurricane model downscaling.

I risultati mostrano che “le dimensioni esterne e la struttura previste dei cicloni tropicali del Nord Atlantico rimangono invariate alla fine del XXI secolo all’interno di quasi tutte le simulazioni dei modelli HiFLOR e GFDL”, si legge nello studio. “Inoltre, non esistono differenze significative nelle dimensioni esterne regionali nel Nord Atlantico all’interno della maggior parte delle simulazioni dei modelli HiFLOR e GFDL. Non esistono cambiamenti tra il controllo e le simulazioni della fine del XXI secolo durante il ciclo di vita delle tempeste in quasi tutte le simulazioni”, viene evidenziato.

“Per la simulazione che mostra riduzioni significative delle dimensioni esterne dei cicloni tropicali, i cambiamenti sono attribuiti a riduzioni della durata delle tempeste e dei tassi di crescita delle dimensioni esterne. L’assenza di differenze nelle dimensioni esterne tra la maggior parte delle simulazioni è coerente con il processo che controlla il limite superiore teorico della dimensione della tempesta, che è termodinamicamente invariante. Tuttavia, la mancanza di un consenso completo tra le simulazioni per molte di queste conclusioni suggerisce un’incertezza non banale nei nostri risultati”, conclude l’abstract dello studio.