Il dispositivo di energia delle onde galleggiante più grande del mondo sarà testato in Europa | VIDEO

MeteoWeb

L’azienda irlandese Ocean Energy ha firmato un progetto di collaborazione con 14 partner industriali e universitari nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania e Spagna. Il progetto testerà il suo dispositivo di energia delle onde galleggiante OE35 su larga scala nei prossimi quattro anni.

Ocean Energy sviluppa la tecnologia dell’energia delle onde per sfruttare la potenza dell’oceano per l’energia rinnovabile nel tentativo di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e anche per facilitare la transizione energetica.

Il nuovo progetto da 19,6 milioni di euro, chiamato WEDUSEA, è co-finanziato dal programma Horizon Europe dell’UE e da Innovate UK, l’agenzia britannica per l’innovazione.

Il più grande dispositivo di energia delle onde galleggiante al mondo

Ocean Energy afferma che il suo OE35 è il dispositivo di energia delle onde galleggiante più grande al mondo. La macchina galleggia sulla superficie dell’oceano e utilizza una sacca d’aria intrappolata per generare elettricità.

La parte inferiore dell’OE35 è aperta alle onde. Quando le onde attraversano quell’apertura sommersa, oscillano e guidano l’aria intrappolata attraverso una turbina. L’energia generata può quindi essere esportata dall’OE35 alla rete o utilizzata in altre applicazioni offshore.

“Le azioni innovative intraprese in questo programma mirano a migliorare l’efficienza, l’affidabilità, la scalabilità e la sostenibilità della tecnologia dell’energia del moto ondoso e a ridurre il costo dell’elettricità attualizzato della tecnologia di oltre il 30%”, ha affermato Myles Heward, Project Manager presso l’European Marine Energy Center.

Energia del moto ondoso necessaria per migliorare la sicurezza energetica

Secondo l’accordo del progetto WEDUSEA, Ocean Energy dimostrerà un convertitore di energia delle onde galleggiante da 1 MW connesso alla rete presso il sito di prova dell’European Marine Energy Center a Orkney, in Scozia. Il progetto effettuerà tre fasi di test separate nei prossimi quattro anni.

“Ci aspettiamo che WEDUSEA porti l’energia oltre lo stato dell’arte grazie alla collaborazione di partner con un background multidisciplinare e che contribuirà all’implementazione di array di dispositivi affidabili per l’energia delle onde per raggiungere l’obiettivo di 1 GW per il 2030 come presentato nella nostra strategia per le energie rinnovabili offshore“, ha spiegato Matthijs Soede, della Commissione europea.

“L’attuale crisi energetica mostra che l’uso di più fonti di energia è importante per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e una svolta nell’energia oceanica sarebbe gradita“, ha continuato.

La prima fase sarà la fase di progettazione iniziale di un dispositivo particolarmente adatto alle condizioni oceaniche del sito di test. Per la seconda fase, che durerà circa due anni, i team si concentreranno sul processo di installazione e dimostrazione. Se tutto andrà secondo i piani, la fase finale si concentrerà quindi sulla commercializzazione e diffusione della tecnologia.

Il Professor Lars Johanning dell’Università di Exeter afferma: “WEDUSEA è destinata a diventare un importante catalizzatore per l’industria dell’energia delle onde, sbloccando il pieno potenziale di questa entusiasmante tecnologia rinnovabile. WEDUSEA si basa sull’esperienza dei partner in precedenti progetti dell’UE. In particolare, attinge ai risultati del progetto Components for Ocean Renewable Energy Systems (CORES), finanziato dall’UE nell’ambito del 7° programma quadro, in cui sono stati sviluppati e sperimentati nuovi componenti e sistemi per dispositivi di energia oceanica. Ci aspettiamo che WEDUSEA dia un contributo significativo per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della crisi energetica attraverso l’innovazione, test e ricerca rigorosi”.

Diverse altre società, tra cui la startup cipriota Sea Wave Energy Ltd e la statunitense CalWave, stanno lavorando duramente nel tentativo di far progredire la tecnologia delle onde. CalWave, ad esempio, ha affermato che il suo dispositivo xWave è stato operativo per 10 mesi praticamente senza manutenzione durante un recente test.