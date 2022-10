Dlima: Biden in Egitto l’11 novembre per la COP27

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parteciperà al vertice COP27 delle Nazioni Unite sul clima, in programma l’11 novembre in Egitto: lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Successivamente il presidente si recherà in Cambogia per il vertice annuale USA-Asean e poi in Indonesia per il vertice del G20, a Bali dal 13 al 16 novembre.

L’intervento di Biden al summit in Egitto “si baserà sul considerevole lavoro svolto dagli Stati Uniti per portare avanti la lotta ai cambiamenti climatici a livello globale,” ha sottolineato la portavoce.