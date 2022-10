MeteoWeb

È una domenica di metà ottobre dal sapore settembrino in riva allo Stretto di Messina. Come mostrano le bellissime foto di Renzo Pellicano, a Reggio Calabria splende il sole e il cielo è sereno, per una piacevole domenica da passare all’aperto.

Merito di una rimonta dell’anticiclone, che garantirà una settimana di bel tempo in tutta Italia e temperature in netto aumento.