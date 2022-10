Energia, Draghi: “il piano Ue sul gas accoglie tutte le nostre proposte, presto bollette più basse”

MeteoWeb

“Abbiamo sempre detto che la risposta alla crisi deve essere europea, dobbiamo preservare l’unità dei nostri Paesi, essenziale per imporre la massima pressione sulla Russia”. Lo ha detto il Premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo. “Dobbiamo preservare il mercato unico, impedire il rischio di instabilità finanziaria. Una forte risposta europea è essenziale per l’Italia e anche per l’Europa“, ha aggiunto il Premier, ricordando come le conclusioni del Consiglio “mostrano che l’Ue è unita. Il pacchetto accoglie tutte le proposte dell’Italia“.

“C’è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso. Tutte queste misure sono iniziative del governo italiano, voglio ringraziare il Ministro Cingolani e il sottosegretario Amendola e tutti i diplomatici che hanno lavorato” al dossier. “E’ la dimostrazione che l’Italia può tracciare un sentiero” in Europa, ha aggiunto Draghi. “Il governo italiano si è mosso con la massima determinazione fin dall’inizio, siamo il Paese europeo che ha più diversificato le fonti di approvvigionamento di gas, riducendo di due terzi la dipendenza dalla Russia. E lo abbiamo fatto certamente prima di chiunque altro in Europa”.

“La decisione di questa notte ha portato ad un calo del prezzo del gas, dopo l’accordo le quotazioni hanno perso il 10% a dimostrazione che la componente speculativa è rilevante. Questo è il mondo in cui andava affrontata la crisi dall’inizio e si tradurrà presto in bollette più basse“, ha detto ancora Draghi.

Nel Consiglio europeo, ci sono stati “scambi su vari elementi”, perché “siamo tanti Paesi, siamo diversi tra noi e vale per l’energia come per tante cose“, perché “le condizioni di partenza sono diverse“. Quindi al Consiglio Ue “ci sono state discussioni” ma alla fine è emersa per “la prima volta l’intenzione di avere un tetto al prezzo del gas e un meccanismo di finanziamento comune, questo non era per niente scontato” ma “alla fine siamo riusciti ad averlo” e “una decisione comune ci fa tutti più forti“.

“Le proposte finora chiedevano ai Paesi con disponibilità di gas di condividere queste disponibilità. Ed è una dimensione della solidarietà, non c’era nessun elemento di solidarietà sui prezzi. Il nostro problema non è la disponibilità di gas, siamo in Ue quelli con la maggiore disponibilità. Il problema nostro è il prezzo e su questo fronte non c’erano proposte”, ha affermato il Premier.

“Ci aspettiamo che” nelle prossime settimane “i Ministri dell’Energia e anche l’Ecofin arrivino a una decisione operativa” sull’energia e “il finanziamento del fondo comune. Questo è l’auspicio che tutto il Consiglio europeo ha espresso“, ha aggiunto. “Il risultato di oggi mostra che l’Europa è più unita. Nessuno di noi all’inizio poteva immaginare che arrivassimo a una decisione così unitaria. Ma condividere il debito è un passo molto più lungo“, ha detto ancora Mario Draghi.