Eccezionale avvistamento nello Stretto di Messina | VIDEO

MeteoWeb

Affascinante avvistamento nello Stretto di Messina: un pescatore peloritano ha realizzato un eccezionale video (in calce), che ha catturato il passaggio di un capodoglio avvenuto ieri.

Un esemplare di capodoglio può vivere 80 anni e arrivare a misurare 18 metri con un peso superiore a 40 tonnellate, risultando così uno dei più grandi Odontoceti. La sua testa imponente può costituire fino a un terzo della lunghezza totale del corpo. Vive al largo o perpendicolarmente alla scarpata continentale, solo o in piccoli gruppi (5 esemplari al massimo). Campione incontestato di apnea, può tuffarsi fino a profondità superiori a 2.000 metri e restare sott’acqua per più di un’ora. Il rischio principale per questa specie è rappresentato dalle collisioni con le imbarcazioni.