A ottobre un’imperdibile eclissi solare visibile anche dall’Italia

Martedì 25 ottobre 2022 la Luna passerà davanti al Sole, dando vita ad un’eclissi solare parziale, visibile anche dall’Italia. Una sorta di enorme “morso” apparirà sulla nostra stella, con differenze di estensione in base a dove si trovano gli osservatori in tutto il mondo.

L’eclissi parziale sarà visibile nell’emisfero settentrionale in Africa, Asia, Europa e Guernsey nel Regno Unito e sarà al massimo al Polo Nord e in Russia. Dall’inizio alla fine, nel mondo, avverrà tra le 11 e le 15 ora italiana: a Roma, ad esempio, inizierà alle 11:25 e terminerà alle 13:19 con una percentuale di diametro solare coperto del 27%; a Torino inizierà alle 11:19 e terminerà alle 13:16; a Catania inizierà alle 11:36 e terminerà alle 13:27 (orari elaborati dagli astronomi INAF).

Circa l’82% del disco solare sarà oscurato dall’ombra della Luna nella fase “clou” dell’evento nell’area del Polo Nord. In Russia fino all’80% del Sole sarà eclissato, e la percentuale scende al 70% in Cina, al 63% in Norvegia e al 62% in Finlandia.

Durante questa particolare eclissi, in nessun luogo sulla Terra sarà visibile un’eclissi solare totale: ciò perché durante l’eclissi del 25 ottobre la Luna e il Sole non saranno perfettamente allineati e, di conseguenza, il satellite non coprirà completamente la stella. Quindi, il Sole sembrerà assumere una forma a mezzaluna.

Cos’è un’eclissi solare

La Luna orbita a circa (in media) 385.000 km dalla Terra, ad una distanza tale da sembrare delle stesse dimensioni del Sole (come noto di dimensioni reali di gran lunga maggiori).

Un’eclissi solare è un fenomeno che consiste nell’oscuramento del disco solare da parte della Luna durante il novilunio. Sole, Luna e Terra devono essere quindi allineati, e ciò accade quando la Luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all’eclittica, interseca quest’ultima in un punto detto nodo: quando il nodo si trova tra la Terra e il Sole, l’ombra della Luna viene proiettata in alcuni punti della superficie terrestre e si osserva un’eclissi solare. Se invece il nodo si trova dalla parte opposta, si ha un’eclissi lunare.