Oggi il Sole dà un “morso” alla Luna: come e quando vedere l’eclissi

Nelle prossime due settimane si verificheranno due eclissi. L’8 novembre la Luna si immergerà nell’ombra della Terra producendo un’eclissi lunare totale che sarà visibile dal Nord America, da parti del Sud America, Asia centrale e orientale, Australia e Nuova Zelanda. Il preludio è oggi, martedì 25 ottobre: la Luna nuova orbiterà tra il Sole e la Terra, dando vita ad un’eclissi solare parziale.

L’ombra del satellite verrà proiettata sulle regioni polari settentrionali della Terra. Sarà visibile da una sezione orientale della Groenlandia e da tutta l’Islanda, così come dalla maggior parte dell’Europa (Italia compresa, ma non da Portogallo e Sud/Ovest della Spagna), dall’Africa nord-orientale e da gran parte dell’Asia occidentale e centrale. Chi non potrà ammirare il fenomeno, per un motivo o per un altri, meteo compreso, può comunque vedere l’eclissi solare parziale online grazie a diversi live streaming gratuiti (elencati a seguire).

Eclissi di Sole, cosa vedremo oggi in Italia

L’eclissi solare parziale sarà visibile dai cieli italiani. Il massimo, con un oscuramento del disco solare intorno al 20%, è previsto intorno alle ore 12:20, con piccole variazioni a seconda della località. A Roma inizierà alle 11:25 e terminerà alle 13:19 con una percentuale di diametro solare coperto del 27%; a Torino si potrà ammirare dalle 11:19 alle 13:16; a Catania inizierà alle 11:36 e terminerà alle 13:27 (orari elaborati dagli astronomi INAF).

Consigli per l’osservazione

Si ricordi che guardare direttamente il Sole può causare cecità e altre forme di danni permanenti agli occhi se non si indossano adeguate protezioni. Assicuratevi sempre di utilizzare l’attrezzatura adeguata quando osservare il Sole o in caso di eclissi.

Se avete intenzione di guardare l’eclissi solare del 25 ottobre o qualsiasi altro evento solare, assicuratevi di avere l’attrezzatura giusta. Oltre a occhiali protettivi specifici e strumenti con filtri, è anche possibile utilizzare altri espedienti per potere ammirare il fenomeno. Per saperne di più:

Quando sarà l’eclissi solare e come vederla online

L’ora esatta dell’eclissi solare odierna dipende dal punto di osservazione. L’eclissi di per sé inizierà nell’Oceano Atlantico alle 08:58:20 UTC, le 10:58 ora italiana. Terminerà alle 13:01 UTC, le 15:01 ora italiana.

Per vedere il fenomeno online, è possibile seguire diverse dirette streaming.

Il Virtual Telescope Project consentirà agli appassionati di astronomia di guardare l’eclissi solare parziale il 25 ottobre in streaming. Il fenomeno verrà osservato da Roma.

Anche il team del sito Time and Date trasmetterà in streaming l’eclissi parziale, con immagini da diverse località del mondo.

Il Royal Observatory di Greenwich trasmetterà un live streaming dell’eclissi solare parziale che inizierà alle 11:05 ora italiana.

Per l’occasione, EduINAF, il magazine di didattica e divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) organizzerà una diretta speciale della serie “Il cielo in salotto” con osservazioni dal vivo dell’eclissi al telescopio da diverse sedi INAF in tutta Italia. La diretta sarà trasmessa a partire dalle 11:15.

La visibilità nel mondo

Al “clou”, l’eclissi solare del 25 ottobre bloccherà l’82% del Sole poiché la Luna e la stella non saranno perfettamente allineate con la Terra come lo sono durante un’eclissi solare totale. Ciò significa che, nel migliore dei casi, solo una piccola parte del Sole dovrebbe essere visibile dal migliore punto di osservazione possibile, cioè dal Polo Nord.

Per gli osservatori in tutta Europa e in parti dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia, il Sole apparirà oscurato a vari livelli a seconda di quanto un osservatore è vicino al percorso principale dell’eclissi. In Russia, ad esempio, circa l’80% del disco solare sarà coperto dalla Luna, in Cina il 70%, in Norvegia e Finlandia rispettivamente 63% e 62%.

Cosa sono le eclissi solari parziali

Le eclissi solari si verificano quando la Luna sembra passare davanti al Sole se vista dalla Terra. Possono verificarsi solo quando il satellite è in fase di novilunio, poiché è in momento in cui si trova tra la Terra e la nostra stella. Tuttavia, l’orbita della Luna attorno alla Terra è inclinata di circa 5 gradi rispetto al Sole, quindi l’allineamento non avviene durante ogni novilunio, motivo per cui non si verifica un’eclissi solare ogni mese.

Per una piccola coincidenza cosmica, la nostra stella è 400 volte più grande della Luna terrestre, ma quest’ultima orbita attorno alla Terra a una distanza 400 volte più vicina del Sole. Se il satellite si allinea perfettamente con il Sole, se visto dalla Terra, copre completamente la stella, dando vita ad un’eclissi solare totale: questo evento accade ogni 18 mesi circa.

Ci sono momenti, tuttavia, in cui la Luna sembra passare davanti al Sole ma non “oscura” completamente la stella: è il caso delle eclissi solari parziali. A volte, la Luna è leggermente troppo lontana dalla Terra per coprire completamente il Sole, creando un effetto “anello di fuoco” in quella che è nota come eclissi solare anulare.

Quando sarà la prossima eclissi solare

Dopo il 25 ottobre, dovremo aspettare fino al 2023 per la prossima eclissi solare: il prossimo anno ne potremo vedere 2.

La prossima eclissi solare si verificherà il 20 aprile 2023 e sarà “ibrida”: potrà sembrare di tipo anulare, nota anche come “anello di fuoco”, in alcune parti della Terra, e invece solare totale in altre. Questo evento sarà visibile da parti del Sud/Est asiatico, Indie orientali, Australia, Filippine, Nuova Zelanda, Indonesia e Papua Nuova Guinea.

Dopo l’eclissi solare del 20 aprile, ci sarà un’eclissi solare anulare il 14 ottobre 2023: sarà visibile in parti del Nord America, Centro America e Sud America, con l’effetto “anello di fuoco” osservabile da Stati Uniti occidentali, America Centrale, Colombia e Brasile.