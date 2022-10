Egitto, il sole illumina il volto della statua di Ramses II: spettacolo unico nel tempio di Abu Simbel | FOTO

MeteoWeb

Oggi, 22 ottobre, la gente si è radunata per osservare i raggi del sole che toccano il volto della statua di Ramses II, il terzo faraone della XIX dinastia egizia. In questo fenomeno unico, il sole illumina il volto della statua di Ramses II nel tempio di Abu Simbel ad Assuan. Il fenomeno avviene due volte all’anno, il 22 febbraio e il 22 ottobre, segnando il compleanno del faraone e la data in cui salì al trono.

Durante l’allineamento solare, i raggi del sole entrano nel santuario del tempio per illuminare per circa 20 minuti tre delle quattro statue. I raggi del sole penetrano nel corridoio anteriore dell’ingresso del tempio con una lunghezza di 200 metri fino a raggiungere il santuario. Le tre statue appartengono al Re Ramses II e alle divinità Amun-Re e Re-Hur-Akhty, lasciando il Dio dell’oscurità Ptah in ombra per simboleggiare il suo legame con il mondo sotterraneo.

Il tempio di Abu Simbel è il più grande tempio scolpito nella roccia del mondo. Fu scolpito in un pezzo di roccia sulla sponda occidentale del Nilo in un luogo di grande bellezza, per adorare il sole.

Allineamenti solari come questo si possono trovare in tutto l’Egitto e sono stati deliberatamente creati nella progettazione dei complessi. Mentre migliaia di anni fa questi eventi semestrali facevano parte di rituali e feste religiose, oggigiorno attirano una folla diversa di turisti ed egittologi.

L’allineamento solare ad Abu Simbel, tuttavia, non ha alcuna relazione con i grandi cambiamenti celesti come alcuni altri allineamenti solari in Egitto, ma alcuni archeologi ritengono che l’allineamento solare semestrale segni sia il compleanno che l’incoronazione di Ramses II. Sebbene il tempio sia stato spostato negli anni ’60, il suo angolo e la sua direzione sono stati mantenuti esattamente gli stessi per preservare l’allineamento solare semestrale attorno al quale era stato progettato.

La tradizione millenaria di persone che si riuniscono per assistere all’evento attira centinaia di visitatori desiderosi di vedere con i propri occhi questo fenomeno naturale unico. Il Ministero del Turismo egiziano negli ultimi anni ha deciso di promuovere questo evento semestrale con uno spettacolo di luci, spettacoli di danza e il rilascio di lanterne del cielo.