Elon Musk compra Twitter e licenzia i vertici: “l’uccellino è libero”

Dopo avere concluso l’acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari, Elon Musk ha già cominciato a fare pulizie, licenziando 4 top manager: lo riportano i media statunitensi. Le persone silurate sono il chief executive officer Parag Agrawal, il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della ‘policy’ Vijaya Gadde e il general counsel Sean Edgett.

Almeno uno dei dirigenti licenziati è stato scortato fuori dall’ufficio di Twitter. Poi il magnate ha twittato: “L’uccellino è stato liberato“.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Musk ha tempo fino a venerdì per completare l’accordo per l’acquisto di Twitter. Non è chiaro se l’acquisizione fosse già chiusa quando ha iniziato i licenziamenti.

Il miliardario ha promesso di trasformare Twitter allentando le regole di moderazione dei contenuti del servizio, rendendo il suo algoritmo più trasparente.