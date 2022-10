Elon Musk presenta Optimus, il robot umanoide Tesla | VIDEO

MeteoWeb

Elon Musk, fondatore di Tesla, in occasione della giornata dell’Intelligenza artificiale della casa automobilistica, ha presentato il primo prototipo del robot umanoide Optimus. Musk ha descritto Optimus come un aiuto per Tesla nel produrre automobili in modo più efficiente, ma ha suggerito che potrebbe svolgere funzioni diverse e sopperire alla carenza di manodopera.

Con un costo contenuto rispetto alle previsioni – 20mila dollari contro gli stimati 100mila – il robot umanoide targato Tesla potrebbe persino innaffiare le piante o trasportare scatole.

Musk ha spiegato che il robot è progettato per pesare 73 kg ma che “non è ancora pronto per camminare“. Ha una batteria da 2,3 KWh e la connettività alle reti Wi-Fi e LTE ma il manager ha riconosciuto che c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere l’obiettivo di un robot di massa che utilizzi la tecnologia progettata da Tesla e che sia in grado di sostituire gli esseri umani sul posto di lavoro.