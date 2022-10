Energia: ENEA presenta la video serie “Pillole di idrogeno”

MeteoWeb

Che cosa è l’idrogeno e perché se ne parla tanto in questo momento? Come è stato scoperto e come si fa a utilizzarlo? Che cosa è l’elettrolisi e come funziona una Hydrogen Valley? Sono alcuni dei temi al centro di Pillole di Idrogeno, la miniserie ENEA dedicata alle scuole superiori (e non solo) che è stata lanciata in occasione della recente Notte europea dei ricercatori.

Un vero e proprio viaggio nel mondo dell’idrogeno durante il quale gli stessi ricercatori, impegnati nella realizzazione della prima Hydrogen Valley italiana presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, accompagneranno i ragazzi e li avvicineranno a questo vettore energetico, grazie a brevi contributi video dal linguaggio semplice e divulgativo, che saranno pubblicati periodicamente sul sito e gli account social dell’Agenzia.

Tra gli argomenti: come costruire una cella a combustibile, come si trasporta e si produce l’idrogeno, cosa s’intende per idrogeno verde, blu e grigio, come è fatta una stazione di rifornimento a idrogeno e tanto altro ancora.

“Pillole di idrogeno è un viaggio alla scoperta di questa risorsa che può giocare un ruolo decisivo per la decarbonizzazione e un mondo a zero emissioni. Proprio per questo, la Commissione Ue ha già concesso un finanziamento di oltre 1 miliardo di euro all’Italia, di cui 52 milioni all’ENEA per ricerca e innovazione”, commenta Gilberto Dialuce, presidente dell’ENEA. “Come ENEA riteniamo che in questa fase occorra più che mai fare leva sull’informazione e la formazione – per le scuole, per i media e per tutti coloro che si interessano a queste tematiche – come asset strategici per fronteggiare le sfide della transizione digitale ed energetica, per allargare i confini delle conoscenze e aggiornare le competenze”, conclude Dialuce.

I primi video sono online su ENEA Channel e nelle prossime settimane la playlist si arricchirà di altri contributi.