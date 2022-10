Energia: le centrali a carbone ripartono anche in Francia

MeteoWeb

Le centrali a carbone ripartono anche in Francia: nel quadro della crisi energetica aggravata dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, l’impianto “Emile Huchet” di Saint-Avold, disconnesso dalla rete a marzo, tornerà operativo questo fine settimana, anche in considerazione del fatto che sono in corso operazioni di manutenzione in metà delle 56 centrali nucleari del Paese.

I 70 dipendenti della centrale, che prima della chiusura era alimentata da carbone importato dalla Russia, hanno accettato il loro precedente impiego, con aumenti salariali. L’impianto sarà alimentato con carbone importato da USA, Africa e Colombia.

Nel Paese era attiva solo un’altra centrale a carbone, la Cordemais.