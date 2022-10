Energia, Charles Michel ai 27: “ora più che mai serve restare uniti”

MeteoWeb

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha mandato la lettera d’invito ai 27 capi di Stato e di Governo dell’Unione per il vertice informale che si terrà il 6 e 7 ottobre. Al centro del confronto, vi sono “le tre questioni più urgenti“, ovvero “la guerra della Russia in Ucraina, l’Energia e la situazione economica“, ha spiegato Michel.

“Esamineremo il modo migliore per affrontare queste sfide per la nostra economia in generale. Affrontare i prezzi elevati per le famiglie e le imprese, sostenere la crescita e l’occupazione e proteggere le persone vulnerabili che soffrono di più a causa delle bollette energetiche elevate sono la nostra principale preoccupazione. Più che mai, la chiave sarà la nostra capacità di restare uniti e coordinare la nostra risposta politica, in uno spirito di solidarietà e in difesa dei nostri interessi comuni“, ha precisato il presidente del Consiglio europeo.