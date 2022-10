Energia, commissione Ue: “gli stati si preparino a bloccare le criptovalute”

MeteoWeb

“Data l’attuale crisi energetica e i crescenti rischi per il prossimo inverno, la Commissione esorta gli Stati membri ad attuare misure mirate e ambiziose per ridurre il consumo di elettricità degli attori delle criptovalute, in linea con la proposta di regolamento del Consiglio su un intervento di emergenza per affrontare prezzi dell’energia. Nel caso in cui sia necessario ridurre il carico nei sistemi elettrici, gli Stati membri devono anche essere pronti a fermare l’estrazione di criptovalute“. Sono queste le indicazioni della Commissione europea in vista della crisi energetica, al fine di ridurre il carico sui sistemi elettrici.