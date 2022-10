Energia, Descalzi (Eni): “l’Europa è debole perché non ne produce”

MeteoWeb

“L’Europa non è debole, è un buon mercato, di trasformazione, ma non ha energia e questo fa la debolezza. Non è un problema di oggi ma è maturato nel tempo; non abbiamo una produzione interna, locale, l’abbiamo fermata”. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo all’apertura della manifestazione internazionale sul petrolio Adipec – Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, negli Emirati Arabi Uniti.

Descalzi ha spiegato che “c’è volatilità e mancanza di chiarezza. Ogni paese ha il proprio mix energetico e il gas è tornato ad essere importante ma un anno fa, prima della COP26, ci fu chi disse ‘stop agli investimenti in gas e petrolio’ e i prezzi si alzarono. L’Europa è un grande mercato senza energia, una bella Ferrari, sì, ci sono piloti, ma non abbiamo carburante. Tutti possono trarne vantaggio. E’ il nostro errore? – si è chiesto il manager – Non so, l’errore è di qualcuno di sicuro”.