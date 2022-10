Energia, il ministro Pichetto: “sì a sperimentazione nucleare”

MeteoWeb

Il neo Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è intervenuto (in collegamento telefonico) alla due giorni di dibattiti promossi da #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in programma ieri e oggi a Milano. Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora, ha approfondito la sfida che attende la mobilità nazionale ed europea e i temi connessi alla crisi energetica.

Nei suoi interventi il Ministro ha evidenziato come “l’incontro tra i diversi Ministri europei di oggi verterà principalmente sulla crisi energetica che sta coinvolgendo in particolare il vecchio continente e che ha conseguenze anche sul settore dell’automotive. Dobbiamo trovare un punto di convergenza tra i diversi punti di vista. La posizione del nuovo Governo è di continuità rispetto all’Esecutivo Draghi sulla neutralità tecnologica, conciliando le esigenze economiche e produttive del nostro Paese con l’obiettivo di passaggio all’elettrico o ad altri carburanti non inquinanti e non climalteranti. La presenza in squadra dell’ex Ministro Roberto Cingolani, che svolgerà un ruolo da consulente per il Ministero, ci consentirà di presentare insieme a livello europeo un’Italia più forte, con governo uscente e governo entrante uniti nel presentare il proprio punto di vista. A livello europeo il tema del “Fit for 55” va affrontato con cautela, realismo e serietà. Guardando al futuro bisognerà puntare nella diversificazione tra le diverse fonti di energia per sostituire il gas da fonte russa e assumendo un atteggiamento favorevole anche nei confronti della sperimentazione del nucleare di ultima generazione”.