Energia, Sala: “a Milano più freddo dal weekend, uso consapevole del riscaldamento”

Dopo tanti giorni di caldo anomalo, le previsioni indicano una discesa delle temperature minime “nei prossimi giorni, in particolare dal weekend” a Milano, afferma il sindaco Giuseppe Sala, che rivolge un inviato alla popolazione. È un invito “a un utilizzo consapevole del riscaldamento”, dunque a non accenderlo subito ‘a tutto gas’ “sia in ottica di risparmio sulla bolletta sia per ridurre l’inquinamento“, dice Sala.

“Negli uffici comunali, per esempio, la riaccensione avverrà solo da lunedì 7. Con l’ultima ordinanza comunale si è stabilito che prima di giovedì 3 – ricorda infine Sala – nel Comune di Milano non si potessero accendere i riscaldamenti“.