Energia: Terme di Merano riduce orari apertura delle piscine

Il risparmio energetico diventa un imperativo per privati e aziende. Le piscine delle Terme di Merano in Alto Adige, molto frequentate dai turisti italiani e stranieri in autunno e inverno, soprattutto negli orari serali, a seguito del caro-Energia sono costrette a ridurre gli orari di apertura. La piscina più grande consente ai visitatori di nuotare ‘sotto le stelle’ anche quando la temperatura è sotto lo zero o addirittura nevica.

“I prezzi elevati dell’Energia non fanno sudare solo i nostri ospiti, ma anche noi, ed è per questo che dal primo novembre (domani, ndr) modifichiamo i nostri orari di apertura“, si legge sul sito della struttura che si trova lungo il fiume Passirio a pochi passi dal centro storico. Le piscine apriranno come sempre alle ore 9 e chiuderanno alle 21 anziché alle 22 mentre la sauna nei giorni feriali aprirà dalle 14 alle 21 e sabato e nei festivi dalle 10 alle 21 (un’ora in meno sia in apertura che in chiusura) Da oggi, sempre a seguito dell’elevato costo dell’Energia, ha momentaneamente chiuso l’Acquafun di San Candido in Val Pusteria.