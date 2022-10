Energia, geologo Violo: “nella transizione ruolo fondamentale della geotermia”

MeteoWeb

Nella transizione energetica, “riteniamo che un ruolo fondamentale lo abbia la geotermia in tutte le sue forme”. Così Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, intervenendo oggi alla convention ‘La Geologia Ambientale al servizio del Paese’, organizzata per i 30 anni della Società Italiana di Geologia Ambientale ed in corso a Roma fino a domani pomeriggio, presso Palazzetto Mattei in Villa Celimontana.

‘‘La crisi energetica attuale, dovuta anche alle dinamiche geopolitiche internazionali, porta a dover accelerare l’attuazione della transizione energetica che comunque era programmata e andava fatta per motivi ambientali. C’è la necessità di affrancarci il più presto possibile dalle fonti energetiche fossili. Dobbiamo diminuire l’emissione di gas climalterante nell’atmosfera che sta causando i cambiamenti climatici che si abbattono su un territorio fragile come ad esempio quello dell’Italia, territorio urbanizzato in maniera disordinata dove c’è un problema anche di poca acqua con la siccità che provoca danni all’agricoltura”, osserva Violo.

“La transizione energetica va fatta attraverso l’applicazione e l’attuazione di una politica che preveda l’impianto di un mix di energie rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico ma noi riteniamo che un ruolo fondamentale lo abbia la geotermia in tutte le sue forme e dunque la geotermia a bassa entalpia, ad alta entalpia e a media entalpia”, spiega.

“Abbiamo lavorato in maniera sinergica con la segreteria tecnica del Ministero della Transizione ecologica per l’emanazione di un decreto di attuazione che desse regole certe per poter impiantare e promuovere in Italia il geoscambio. La bassa entalpia con il geoscambio dà la possibilità di produrre energia termica e quindi sia raffrescamento che riscaldamento per le famiglie, per le attività commerciali, produttive. Abbiamo salutato con molto favore il provvedimento firmato dal Ministro Roberto Cingolani. Ora dobbiamo tutti lavorare per promuovere questa fonte di energia che ha il vantaggio di poter essere realizzata ovunque. Questa tipologia di energia può dare la possibilità di diminuire il costo delle bollette“, conclude Violo.