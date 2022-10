Energia, von der Leyen: “stock Ue al 90%, preparati per l’inverno. Proposte nelle prossime settimane”

MeteoWeb

“Dopo sette mesi dall’inizio della guerra, siamo molto più preparati per l’inverno” sul fronte energia. “I nostri stock sono del 90% oggi, il 15% più rispetto all’anno scorso”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, al termine del vertice Ue informale a Praga.

“Come sapete ho inviato una lettera ai leader Ue con una roadmap sulle nostre proposte per abbassare i prezzi dell’energia, dal negoziare corridoi con i nostri fornitori affidabili per prezzi equi, a come abbassare i prezzi del gas nel mercato generale e limitare l’influenza del gas nella formazione del prezzo dell’elettricità. Tutti questi temi sono stati discussi con la visione che la Commissione presenterà proposte più dettagliate nelle prossime settimane”, ha annunciato von der Leyen.

Vi è grande sostegno tra i leader Ue sul fatto che dopo la primavera è cruciale arrivare ad acquisti comuni sul gas. “La prossima primavera, quando le nostre riserve saranno esaurite, sarà di importanza primaria avere un sistema di acquisto congiunto di gas in modo che si eviti di fare concorrenza tra noi per avere un potere di contrattazione collettiva“, ha detto ancora von der Leyen.