Accadde oggi: 20 anni fa la grande eruzione dell’Etna

MeteoWeb

Vent’anni fa si è verificata una potente eruzione dell’Etna. L’evento, iniziato il 27 ottobre 2002, 00:55 ora italiana, è terminato il 28 gennaio 2003. E’ stato caratterizzato da intensa attività esplosiva ed effusiva che ha espulso complessivamente oltre 80 milioni di metri cubi di prodotti eruttivi.

L’eruzione, spiegano sul blog INGVvulcani Marco Neri e Boris Behncke, vulcanologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stata caratterizzata dalla “simultanea fuoriuscita di magmi di composizione differente: lungo il versante settentrionale, è stato eruttato per circa 9 giorni (fino al 4 novembre 2002) un magma già parzialmente degassato e simile a quello che normalmente risiede all’interno della porzione superficiale del condotto centrale del vulcano; pertanto, in quel settore l’eruzione è stata principalmente effusiva. A sud, invece, il magma eruttato proveniva dalla porzione più profonda del sistema di alimentazione del vulcano e ha utilizzato un condotto “eccentrico” ed indipendente da quello centrale; anche per questo motivo, quel magma è giunto alla superficie molto ricco in gas ed ha, quindi, generato un’eruzione intensamente esplosiva oltre che effusiva, perdurata per circa 3 mesi. Nel corso dell’eruzione, l’intero fianco orientale dell’Etna si è deformato, spostandosi verso Est e Sud-Est di decine di centimetri, in particolare nella zona in cui il Rift di Nord-Est è connesso con la Faglia della Pernicana. Quest’ultima è una struttura tettonica lunga oltre 18 chilometri, allungata in senso Est-Ovest, che delimita il settore del vulcano soggetto a più intensa deformazione“.