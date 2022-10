L’ESA sceglie Harmony come 10ª missione di Earth Explorer

Sviluppate nell’ambito del programma FutureEO dell’ESA, le missioni di ricerca Earth Explorer sono pionieristiche e mostrano in che modo nuove tecniche di osservazione diano impulso a nuove scoperte scientifiche sul nostro pianeta. Con il progresso della scienza e della tecnologia, si affrontano questioni che hanno un impatto diretto sul cambiamento climatico e su problematiche sociali come la disponibilità di cibo, acqua, energia, risorse e sanità pubblica.

La Terra è un sistema estremamente dinamico in cui il trasporto e gli scambi di energia e materia sono regolati da una moltitudine di processi e meccanismi di feedback. Districare questi processi complessi per capire meglio come funziona la Terra come sistema è una sfida importante.

Grazie ad Harmony, il quadro è destinato a diventare molto più chiaro.

Facendo progredire la scienza, Harmony, a sua volta, contribuirà ad affrontare anche questioni sociali come quelle descritte nelle Grandi sfide del Programma mondiale di ricerca sul clima (WCRP) e in una serie di Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Questa nuova ed emozionante missione comprenderà due satelliti identici in orbita intorno alla Terra in convoglio con un satellite Copernicus Sentinel-1. Ogni satellite Harmony trasporterà un radar ad apertura sintetica di sola ricezione e uno strumento a infrarossi termici multiview.

Insieme alle osservazioni di Sentinel-1, Harmony fornirà un’ampia gamma di osservazioni uniche ad alta risoluzione del movimento che si verifica sulla superficie terrestre o in prossimità di essa.

Questo il commento del Direttore della Ricerca di Harmony, Paco López-Dekker, della Delft University of Technology nei Paesi Bassi: “Harmony ci consentirà, ad esempio, di quantificare i processi che regolano lo scambio di quantità di moto, calore e umidità tra la superficie dell’oceano e l’aria sovrastante. Questi scambi influiscono sui processi della bassa atmosfera, guidano i modelli meteorologici e influenzano il nostro clima“. “Servirà, inoltre, per studiare la deformazione e la dinamica dei flussi ai bordi della calotta glaciale in rapido cambiamento per una migliore comprensione dell’innalzamento del livello dei mari“. “Inoltre, Harmony osserverà il movimento dei ghiacciai di montagna, che sono essenziali per fornire acqua dolce a centinaia di milioni di persone; quindi l’importanza di capire come stanno cambiando non può essere sottovalutata“. “Harmony consentirà inoltre di misurare i piccoli cambiamenti nella forma della superficie terrestre, come quelli relativi a terremoti e attività vulcaniche e contribuirà al monitoraggio dei rischi“.

Negli ultimi quattro anni, il progetto Harmony è stato sottoposto a rigorosi controlli di fattibilità e a un processo di sviluppo preliminare, culminati con l’accettazione della proposta da parte del Program Board for Earth Observation (PB-EO) dell’ESA, anche in base alla consulenza scientifica e alla raccomandazione del Comitato consultivo per l’osservazione della Terra (ACEO).

René Forsberg, Presidente ad interim del Comitato Consultivo per l’Osservazione della Terra dell’ESA, ha dichiarato: “Le pionieristiche missioni di ricerca di Earth Explorer dell’ESA sono fondamentali per collocare l’Europa come leader mondiale nell’osservazione della Terra. Siamo davvero entusiasti di vedere Harmony entrare a far parte di questa straordinaria famiglia di missioni e siamo certi che apporterà significativi progressi nella comprensione del funzionamento del nostro fragile pianeta“.

Simonetta Cheli, Direttore del Programma di Osservazione della Terra dell’ESA, ha aggiunto: “In effetti, gli Earth Explorer sono fondamentali per il nostro programma FutureEO, che sfrutta nuove idee per sviluppare missioni e concetti satellitari all’avanguardia e per testare tecnologie innovative. Con lo sviluppo di nuovi metodi d’uso creativi dell’osservazione della Terra, FutureEO consente all’eccellenza scientifica di prosperare per affrontare le sfide sociali di domani“. “La nuova tecnologia e le tecniche di osservazione collaudate dagli Earth Explorer sono fondamentali anche per lo sviluppo di missioni “operative”, come le missioni europee Copernicus Sentinel, che forniscono dati sistematici per i servizi ambientali“. “Nel caso di Harmony, prevediamo che la sua tecnologia sarà importante per migliorare le capacità della missione di nuova generazione Copernicus Sentinel-1“.