Quando non aveva fatto rientro ieri sera, è stato lanciato l’allarme per un escursionista francese in Valle d’Aosta. Il Soccorso Alpino valdostano ha poi ritrovato l’uomo senza vita sulla Testa Grigia. Il sorvolo in elicottero ha permesso di individuare il corpo alla base di un salto di roccia.

La salma è stata trasportata a Gressoney e le operazioni di polizia giudiziaria sono affidate al Sagf.