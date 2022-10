MeteoWeb

Una bombola di gas è esplosa questa mattina nel centro storico di Cariati, nel Cosentino. Vi sarebbero 4 feriti, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Sul posto, in Via Largo Grotta, sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e di Cirò, i carabinieri, e due ambulanze del 118.

Un’anziana è stata trasportata con l’elisoccorso in un centro grandi ustioni. La zona è transennata e si sta lavorando per la messa in sicurezza.