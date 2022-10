Il Ministro dell’Energia del Qatar: “dall’Europa brusca inversione di marcia sull’energia verde”

MeteoWeb

Il CEO di QatarEnergy e Ministro di Stato per l’Energia Saad al-Kaabi ha dichiarato la scorsa settimana che i prezzi dell’energia alle stelle stanno “pesando dolorosamente” sull’economia globale, frenando il sostegno alla transizione verso l’energia verde.

“Purtroppo, il crescente onere economico ha smorzato l’euforia nei confronti dei piani di transizione energetica, causando una grave erosione del sostegno pubblico alla riduzione delle emissioni di carbonio,” ha affermato Kaabi durante una conferenza sul gas naturale liquefatto (GNL) in Giappone. “Molti Paesi, in particolare in Europa, che erano stati forti sostenitori dell’energia verde e di un futuro senza emissioni di carbonio, hanno fatto un’improvvisa e brusca inversione di marcia. Oggi, la combustione del carbone è di nuovo in aumento, raggiungendo i livelli più alti dal 2014“.

I governi di tutta Europa hanno investito centinaia di miliardi di euro in sgravi fiscali e sussidi per affrontare la peggiore crisi energetica del continente degli ultimi decenni che sta facendo aumentare l’inflazione, costringendo le industrie a chiudere la produzione e ad aumentare le bollette prima dell’inverno.

Gli analisti stimano che l’Europa dovrà importare circa 200 milioni di tonnellate di GNL nel prossimo decennio per eliminare gradualmente il gas russo.

Kaabi ha sottolineato la necessità di investire in energie pulite, incluso il gas naturale.

QatarEnergy, uno dei maggiori produttori mondiali di GNL, sta investendo quasi 30 miliardi di dollari nell’espansione North Field East dello stato del Golfo, che aumenterà la capacità di liquefazione del Qatar a 126 milioni di tonnellate all’anno (mtpa) da 77 tonnellate all’anno entro il 2027.