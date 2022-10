Eurospin, gorgonzola contaminato da listeria: scatta il richiamo, “non consumare”

MeteoWeb

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per gorgonzola con sospetta contaminazione da listeria. Il lotto di prodotto richiamato è commercializzato dalla catena di discount Eurospin Italia SpA e prodotto dall’azienda Gelmini Carlo srl, con sede a Besate, in provincia di Milano.

Si tratta del Gorgonzola Dolce Dop a marchio Pascoli Italiani. Il lotto di produzione richiamato è il n°218246252, con marchio di identificazione It 03 39 CE e scadenza 8 novembre 2022. Il gorgonzola è venduto in confezioni da 300 grammi. Tra le avvertenze si legge: “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso“.

L’allarme listeriosi sta tenendo impegnati da diversi mesi gli operatori del settori. La lista dei richiami a rischio contaminazione da listeria aumenta. Ricordiamo che la listeriosi si manifesta con disturbi dell’apparato gastrointestinale e nelle sue forme più gravi può risultare fatale.