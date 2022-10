Caos ferrovie in Germania: “è stato un sabotaggio”

MeteoWeb

E’ caos ferrovie in Germania. Secondo la Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria nazionale, l’interruzione alla linea GSM-R avvenuta questa mattina in due punti, sulla rete ferroviaria nel Nord del Paese, sarebbe stata causata da un sabotaggio. Lo ha reso noto la rete tedesca ARD.

Il caos nelle ferrovie tedesche del nord della Germania è dovuto ad un problema ai sistema GSMR (sistema internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie). La criticità sarebbe rientrata ma le ferrovie tedesche hanno annunciato che si è trattato di “sabotaggio“, come riferisce la Dpa. I cavi del sistema “sarebbero infatti stati rubati o distrutti di proposito“, scrive Bild on line. Non è noto chi siano i responsabili, prosegue il giornale che cita fonti della sicurezza. Ad essere colpiti sono stati i Laender di Brema, Amburgo, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein, come ha scritto la Deutsche Bahn su Twitter.

“A causa di un sabotaggio ai cavi che sono irrinunciabili per il traffico ferroviario, la Deutsche Bahn ha dovuto stoppare la circolazione per circa tre ore nel Nord, prima di pranzo“, ha riferito la portavoce di Deutsche Bahn. Il problema ha colpito i cavi del Global Syistem for Mobile Communications – Rail (GSMR), che “serve alla comunicazione fra i posti di comando che dirigono i treni e i treni stessi“. Sono stati colpiti sia la circolazione ferroviaria su tratta breve che i treni a lunga percorrenza. Il problema è rientrato, ma gli effetti sulla circolazione ferroviaria restano, con ritardi e disagi per gli utenti. La Deutsche Bahn ha avvertito che, nonostante il ripristino dei collegamenti ferroviari, oggi si prevedono cancellazioni e ritardi.

Sabotaggi, non solo ferrovie

L’azione di sabotaggio alle ferrovie tedesche arriva arriva a poco più di due settimane dal sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano la Russia alla Germania. Sulla scia di questi attacchi, il governo tedesco ha intensificato la protezione delle sue infrastrutture critiche.

Deutsche Bahn viene regolarmente criticata per i numerosi ritardi sulle sue linee. All’inizio di settembre ha annunciato che avrebbe dovuto effettuare lavori consistenti, tra cui la sostituzione di 137.000 traversine in cemento, per mettere a norma i suoi binari. Il deragliamento di un treno nelle Alpi bavaresi all’inizio di giugno, che ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di oltre 40, è stato un tragico esempio del cattivo stato delle linee tedesche, legato ad anni di investimenti insufficienti.

Queste carenze arrivano in un momento particolarmente negativo, in quanto il governo ha incoraggiato i tedeschi, amanti dell’automobile, a prendere il treno. Il biglietto mensile da 9 euro per viaggiare sull’intera rete tedesca (esclusi i treni ad alta velocità), testato per tutta l’estate in Germania, è stato accolto con particolare entusiasmo dai cittadini.