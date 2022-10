MeteoWeb

Il 2 ottobre, ogni anno, si celebra la Festa degli Angeli Custodi, festa resa obbligatoria per tutta la Chiesa latina nel 1670 da Clemente X, mentre quella ortodossa li celebra l’11 gennaio.

Si tratta di una festa nata in Spagna, a Valencia, nel 1411, istituita per l’angelo protettore della città, mentre prima di allora si celebrava il 29 settembre, in concomitanza con la Festa di San Michele.

Dopo Valencia, fu la volta di alcune città francesi che presero iniziative simili.

Durante il secolo successivo, l’idea dalla Spagna si è diffusa in Portogallo, poi in Austria e nelle regioni italiane più influenzate dagli Asburgo.

Già nel ‘500 iniziavano a nascere le prime “Compagnie dell’Angelo Custode”, diffuse poi rapidamente grazie alla pubblicazione di diversi trattati teologici e con l’impulso di diversi ordini religiosi tra cui i Padri Somaschi.

Fu Papa V, in una bolla datata 1614, ad assegnare specifiche indulgenze ai membri delle Compagnie dell’Angelo Custode aggregate all’Arciconfraternita di Roma che compissero particolari atti meritori.

Il riconoscimento liturgico della festa è avvenuto nel Messale romano di Papa Pio V nel 1570, in cui venivano indicate 4 feste espressamente consacrate agli angeli: quelle dedicate agli Angeli Custodi, all’Arcangelo Gabriele, all’Arcangelo Michele, all’Arcangelo Raffaele.

La festa dedicata agli Angeli Custodi venne è stata poi soppressa da Pio V e ristabilita da Paolo V nel 1608.

Figure celesti presenti nell’universo religioso e culturale della Bibbia – così come di molte religioni antiche – e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l’origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos, messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. E’ proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell’Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli.

Nel giorno in cui si ricordano gli Angeli Custodi, si celebra anche la “Festa dei Nonni“, una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“.