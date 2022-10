Festa di Halloween finisce in tragedia: oltre 150 morti a Seul, ecco cosa potrebbe essere successo | FOTO

MeteoWeb

Sono saliti a 151 i morti della calca avvenuta nella notte nel distretto di Itaewon, a Seul, per una festa di Halloween: è il bilancio diffuso da Choi Seong-beom, capo dei vigili del fuoco di Yongsan, che include Itaewon. L’incidente si è verificato in uno stretto vicolo in pendenza vicino all’Hamilton Hotel, nel famoso quartiere della vita notturna cittadina.

Morti e feriti a Seul

Tra le vittime, 97 ragazze e 54 ragazzi (tutti under 30), vi sono anche anche 19 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina (almeno una vittima secondo l’ambasciata a Seul) e Norvegia. Tra gli 82 feriti, 19 sono in gravi condizioni, ha riferito l’agenzia Yonhap. Il governo metropolitano di Seul ha detto di aver ricevuto 355 segnalazioni di persone scomparse.

Lutto nazionale

Il presidente Yoon Suk-yeol ha annunciato un periodo di lutto nazionale. Yoon si è rivolto alla nazione in diretta dall’ufficio presidenziale: “È davvero orribile“, ha detto, aggiungendo che “la tragedia e il disastro di sabato non sarebbero mai dovuti accadere“. “Come presidente, che è responsabile della vita e della sicurezza delle persone, il mio cuore è a pezzi e faccio fatica a far fronte al mio dolore“. “Il governo designerà un periodo di lutto nazionale da oggi fino a quando l’incidente non sarà messo sotto controllo e darà la massima priorità agli affari amministrativi nelle misure di recupero e follow-up“.

La possibile causa

Ancora non è stata diffusa una versione ufficiale sulle cause dell’accaduto nella zona dove si erano radunate 100mila persone per le celebrazioni: alcuni media locali, come l’emittente all news Ytn, sostengono che il caos è scoppiato dopo che tra i giovani si è sparsa la voce della presenza di un personaggio famoso in un bar del quartiere.