Accendete i motori (elettrici): domani a Firenze parte ExpoMove 2022

Al via domani ExpoMove 2022, l’evento fieristico italiano sulla mobilità elettrica e sostenibile, leggera, pubblica e condivisa, fino a sabato 8 ottobre alla Fortezza da Basso a Firenze. Oltre 35 espositori e un ricco programma di eventi e convegni con più di 100 relatori, tra nazionali e internazionali.

Alla conferenza inaugurale domani alle 10.30 in sala gialla i saluti istituzionali di Eugenio Giani – Presidente Regione Toscana, Giuseppe Salvini – Segretario Camera di Commercio Firenze e Lorenzo Becattini – Presidente Firenze Fiera.

Segue un’interessante anteprima della ricerca di Ipsos e Legambiente sugli stili mobilità nelle città italiane – 2022 presentata da Chiara Ferrari – Public Affairs, Ipsos e Andrea Poggio – Responsabile mobilità sostenibile Legambiente onlus. Moderata da Marco Frittella – Direttore Rai libri la tavola rotonda dei partner di ExpoMove a cui intervengono: Stefano Baccelli – Assessore Infrastrutture, Trasporti e Urbanistica Regione Toscana, Stefano Ciafani – Presidente Nazionale Legambiente, Michele Crisci – Presidente UNRAE, Francesco Di Costanzo – Presidente PA Social e FID, Paolo De Santis – Presidente AIMS – Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile, Francesco Ferrante – Vicepresidente Kyoto Club, Andrea Gibelli – Presidente ASSTRA, Luciano Iengo – CMO Gruppo Koelliker, Stefano Laporta – Presidente Ispra, Roberto Minerdo – Presidente Emoby, Edward Mura – President The Commonwealth Club of Rome, Francesco Naso – Segretario Generale Motus-E, Raimondo Orsini – Direttore Fondazione Susdef e Coordinatore Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, Alessandro Piazzi – AD e Presidente ESTRA, Michele Priori – Responsabile Compliance Cobat, Francesco Petracchini – Direttore CNR – IIA, Ermete Realacci – Presidente Symbola e Angelo Sticchi Damiani – Presidente ACI.

Dalle 15 alle 17 in sala verde il convegno in collaborazione con CNR – IIA – Kyoto Club – Clean Cities dal titolo “Mobilitaria 2022. Verso una città a zero emissioni. I PUMS delle città metropolitane a confronto” in cui si susseguono due tavole rotonde: la prima “Il quadro delle emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici e le prospettive al 20302 introdotta e moderata da Francesco Petracchini – Direttore CNR – IIA e la seconda “Il punto di vista delle amministrazioni locali” con gli assessori di Bologna, Firenze, Genova, Prato e Torino a confronto. A ExpoMove la mostra Mobilitaria 2022: 14 città a confronto sulla mobilità con il dettaglio sulle reti ciclabili, sulla micro-mobilità, sul trasporto pubblico e sul car, bike e scooter sharing, oltre al parco circolare presente e le tipologie di alimentazione.

Alle 17.30 la proiezione del docu – film “Il Gargano in Carrozza” con la regia di Ilaria Colio e la voce narrante di Michele Placido.

ExpoMove 2022 è in contemporanea con Earth Technology Expo, la prima e più completa esposizione delle applicazioni tecnologiche e dell’innovazione previste e presenti nelle linee guida del Next Generation EU.

All’esterno circa 3.000 mq con percorsi divertenti e sicuri per testare monopattini, biciclette e scooter elettrici; è presente il «Park Test Drive» con colonnine e wall box, da cui partire per provare 8 modelli di auto elettriche su strada, oltre alla prima Smart endotermica trasformata in full electric.

ExpoMove sarà anche un evento per fare formazione con un’aula dedicata agli studenti di Meccanica e Meccatronica promossa da Cobat Academy, strutturata attraverso seminari professionalizzanti che saranno distribuiti lungo le mattinate del 5, 6, 7 e 8 ottobre. Nel pomeriggio del 5, 6 e 7 ottobre, invece, saranno organizzati corsi per lavoratori nel settore meccanico.